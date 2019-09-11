تراند اليوم : "نانسي عجرم": هذه أسباب انسحاب "تامر" و"كاظم" من "ذا فويس...

كشفت المطربة اللبنانية نانسي عجرم، أسباب خروج المطربين العراقي كاظم الساهر والمصري تامر حسني من لجنة تحكيم برنامج "ذا فويس كيدز"، في موسمه الجديد.

وقالت في مقابلة مع مجلة "لها"، إن كل ما تعرفه أن كاظم الساهر اعتذر لأنه "تعب وأراد أن يرتاح قليلًا"، أما تامر حسني "فقد أجرى مفاوضات مع mbc لكنهما لم يتفقا".

وحول رأيها في زميليها الجديدين في البرنامج؛ عاصي الحلاني ومحمد حماقي، أشارت إلى أن علاقتها ممتازة مع الجميع، "فعاصي الحلاني لطيف وأجواؤه حلوة، ومحمد حماقي يحب الأطفال".

وفيما يتعلق بتخفيض mbc لأجور النجوم في برامج المواهب كلها، وموقفها من المفاوضات حول المشاركة في البرنامج، أكدت نانسي أنهم تفاوضوا مع مدير أعمالها، مضيفة: "أما بالنسبة إليّ فأنا أحب الأطفال كثيرًا، وأي عمل يطرح عليّ يخصهم لا أتوانى عن المشاركة فيه".

وأوضحت أن تصرفاتها أثناء البرنامج عفوية وليست تمثيلًا، قائلة: "أتعامل بعفوية مع الأطفال ولا يمكن أن أخبئ مشاعري، ربما يمكن أن أمثل بعض المشاهد في كليباتي أما حياتي اليومية فلا أسرار فيها ولا تمثيل".

يُذكر أن تامر حسني بعد مشاركته كعضو لحنة تحكيم في الموسم الأول والثاني من برنامج "ذا فويس كيدز"، اعتذر عن عدم تواجده في الموسم الثالث.

وأوضح عبر حسابه على موقع "تويتر"، أنه اعتذر لأسباب خاصة، متمنيًا التوفيق لكل المواهب التي ستظهر في البرنامج، وكذلك للشخص البديل الذي سيحل مكانه في اللجنة.