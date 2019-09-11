تراند اليوم : فنانة مصرية تنشر صور للحظة ولادتها من داخل غرفة العمليات...



نشرت الفنانة المصرية حنان مطاوع، صورة لها من غرفة العمليات، لحظة ولادتها طفلتها الأولى.

ورزقت الفنانة حنان مطاوع بمولودتها الأولى "أماليا" من زوجها المخرج المسرحي أمير اليماني بعد 3 سنوات زواج.

ونشرت حنان مطاوع صورة لها بداخل غرفة العمليات عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت الفنانة المصرية في الصورة داخل غرفة العمليات وبرفقة زوجها ووالدتها الفنانة سهير المرشدي عقب الولادة.

وعلقت على الصورة قائلة: "من فتره قريبة ربنا رزقني أنا وزوجي الحبيب بأجمل هدية من رب العالمين. بابنتي أماليا ربنا يبارك فيها ويجعلها من الصالحات ويسعد ويرزق كل الناس على فكره أماليا اسم مصري قديم(فرعوني) معناه الأميرة الصغيرة ابنة الملك".

يشار إلى أن حنان مطاوع والمخرج أمير اليماني تزوجا في سبتمبر من عام 2016.



