جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 11 سبتمبر 2019 04:40 مساءً - أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، رسميا عن استضافة 42 ناقدا من 13 دولة عربية في لجنة تحكيم النسخة الأولى من "جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية"، والتي يستضيفها مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ضمن فعاليات دورته الـ41 نوفمبر المقبل.

المبادرة تقام بشراكة بين مركز السينما العربية ومنظمة (ترويج السينما الأوروبية European Film Promotion)، التي تجمع 37 مؤسسة من 37 دولة أوروبية، ويشارك فيها 12 ناقدا مصريا، منهم طارق الشناوي، وأحمد شوقي، وصفاء الليثي، وخالد محمود، وأسامة عبد الفتاح، وأندرو محسن، وعصام زكريا، وعلا الشافعي، وماجدة خير الله، ومحمد عاطف، وأمل الجمل، ورشا حسني، ومن المغرب يشارك في اللجنة، حمادي كيروم، وخليل الدمّون، ورشيد نعيم، وعبد الكريم واكريم، ومحمد بنعزيز، ومحمد شويكة، كما انضم من العراق كلا من؛ زياد خزاعي، وصفاء أبو سدير، وعرفان رشيد، وقيس قاسم، وكاظم السلوم، ومهدي عباس.

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ويشارك في اللجنة من لبنان، محمد رُضا، ونديم جرجورة، وهدى ابراهيم، وهوفيك حبشيان، ومن الجزائر يشارك عبد الكريم قادري، ونبيل حاجي. أما تونس، فتمثل في اللجنة بكلا من، إقبال زليلة، وطارق بن شعبان، ولمياء قيقة، وانضم من سوريا، إبراهيم حاج عبدي، وعلي وجيه، وندى أزهري. كما يشارك خالد علي من السودان، وعبد الستار ناجي من الكويت ، وناجح حسن من الادرن، وحسن حداد من البحرين، بالإضافة إلى حسام عاصي من فلسطين، وعلا الشيخ (فلسطين/ الإمارات).

محمد حفظي رئيس مهرجان "القاهرة السينمائي"، أكد إن المهرجان فعالية مثالية لاستضافة "جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية"، مؤكدا أنه سيوفر كل الدعم لظهور هذا الحدث الهام بأفضل شكل ممكن. وأعرب "حفظي"، عن سعادته بالتوسع الذي يحدث ضمن جوائز النقاد لتشمل السينما الأوروبية إلى جانب العربية.

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