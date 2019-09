فيديو: كيم كارداشيان تنهار وتخشى أن تكون مصابة بمرض قاتل

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 11 سبتمبر 2019 04:40 مساءً - في لحظات مؤثرة .. انهارت نجمة "تلفزيون الواقع"، عارضة الأزياء الأمريكية، كيم كارداشيان، من البكاء، في أحدث حلقات برنامجها التلفزيوني الواقعي، وذلك بعدما علمت أنها قد تعاني مرضًا قاتلًا.



وقالت "كارداشيان"، التي تعاني مرض "الصدفية"، في برنامجها الشهير "Keeping up with the Kardashians"، إنها خائفة من الإصابة بمرض "الذئبة"، بعدما أشارت إلى أنها تشكو من أعراض مثل الإعياء وألم في المفاصل، وهو ما جعلها تُجري بعض الفحوص الطبية للاطمئنان إلى صحتها.



وكشفت نتيجة التحاليل، أنّ الأجسام المضادة لمرض "الذئبة"، وكذلك لالتهاب المفاصل الروماتويدي، "إيجابية"، وهو ما يفسر شكوى كيم كارداشيان من الألم وخفقان القلب والتورم.



وعلى الرغم من أنّ الطبيب أكد لكيم كارداشيان في الحلقة التلفزيونية، أنّ ذلك لا يعني أنها مصابة بالمرض بشكل قاطع، وأنه : "في بعض الأحيان، يمكن لنتائج هذه الفحوص أن تكون غير دقيقة ويمكن أن تغشّنا". لكنّ كارداشيان بدت قلقة ومتوترة .







وكانت كيم كارداشيان تخشى إصابتها بمرض "الذئبة"، بسبب انشغالها بدراستها وعائلتها.



ويُعرف "الذئبة" في الأوساط الطبية، بأنه "القاتل الصامت" وهو مرض التهابي مزمن، ينشأ عندما يهاجم الجهاز المناعي أنسجة الجسم نفسه وأعضاءه.



والالتهاب الذي يشكل مرض الذئبة مصدره قد يصيب أجهزة الجسم المختلفة، بما في ذلك المفاصل، والجلد، والكليتان، وخلايا الدم، والقلب والرئتان. والنساء أكثر عرضة للإصابة بمرض الذئبة من الرجال، لسبب غير واضح.



وقد تظهر أعراض الذئبة وعلاماتها بشكل مفاجئ، أو قد تتطور ببطء وبشكل تدريجي، وتختلف حالات الذئبة الواحدة عن الأخرى، ولا توجد حالتان متماثلتان من المرض.