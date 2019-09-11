دروس في السينما في مهرجان الإسكندرية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 11 سبتمبر 2019 04:40 مساءً - أعلن مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط تنظيم ورشة بعنوان "دروس في السينما" من خلال 8 محاضرات على مدى 4 أيام يقدمها أربعة من كبار السينمائيين هم د.غادة جبارة نائب رئيس أكاديمية الفنون، وتقدم درسا عبارة عن محاضرتين في المونتاج، أما الدرس الثاني في الإخراج وتقدمه المخرجة هالة خليل حيث تقدم محاضرتين في إخراج الفيلم الروائي الطويل.

الدرس الثالث للكاتب السينمائي ناصر عبد الرحمن ويقدم محاضرتين في فن السيناريو بعنوان كيف تكتب فيلما روائيا طويلا، وأخيرا الدرس الرابع ويقدمه مدير التصوير كمال عبد العزيز من خلال محاضرتين في تصوير الفيلم السينمائي.

المهرجان تقام دورته الخامسة والثلاثين في الفترة من ٨ إلى ١٣ أكتوبر المقبل، وتحت رعاية وزيرة الثقافة ومحافظ الإسكندرية، وبرئاسة الناقد الأمير أباظة رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، وتم إهداء الدورة لاسم الفنانة نبيلة عبيد تقديرا لتاريخها الفني.

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