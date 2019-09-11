تفاصيل الدورة التاسعة لمهرجان مهرجان مالمو للسينما العربية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 11 سبتمبر 2019 04:40 مساءً - كشف مهرجان مالمو للسينما العربية، عن تفاصيل الدورة التاسعة للمهرجان، المقرر تنظيمها في الفترة من 4 إلى 8 أكتوبر المقبل، حيث تقرر عرض 47 فيلما بواقع 25 فيلمًا طويلًا و22 فيلمًا قصيرًا، وتضم لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة ليلى علوي والمخرج التونسي رضا الباهي والناقد العراقي قيس قاسم، بينما تتشكل لجنة الأفلام الوثائقية من التونسي طارق بن شعبان والمخرجة الفلسطينية اللبنانية مي مصري والمخرج المغربي عبد الإله الجوهري، أما لجنة الأفلام القصيرة فتتشكل من الناقدين وليد سيف من مصر ونبيل حاجي من الجزائر بالإضافة للمغربية ملاك دحموني مدير مهرجان الرباط لسينما المؤلف.

أوضح المخرج محمد قبلاوي مؤسس ورئيس المهرجان، أن المهرجان مستمر في مسابقاته الثلاث الرئيسية (الأفلام الروائية الطويلة، الوثائقية الطويلة، الأفلام القصيرة)، بالإضافة لبرنامج ليالي عربية الذي يحتفي بأكبر الإنتاجات السنوية، وينظم المهرجان معرضًا لملصقات الأفلام التونسية، وحلقة نقاشية حول ماضي السينما التونسية وحاضرها ومستقبلها، بخلاف تكريم خاص لاسم نجيب عياد، المنتج ومدير أيام قرطاج السينمائية الراحل بمناسبة اختيار تونس ضيف شرف الدورة.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستقرام الخليج 365

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "الخليج 365 فن"