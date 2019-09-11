شاركت الفنانة المغربية دنيا بطمة بصور وفيديوهات، عبر حسابها على انستغرام، من اجواء احتفالها بذكرى عاشوراء التي صادفت أمس الإثنين.
وظهرت دنيا بطمة في الفيديو وهي تدق على “الطعريجة” وتغني وعلقت قائلة: “مبرووووك لعواشر”. وكان لافتا تفادي دنيا بطمة للتعليقات السلبية فقامت بمنع خاصية التعليق عن هذه الصور والفيديوهات.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. رقص وغناء دنيا بطمة احتفالا بعاشوراء ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.