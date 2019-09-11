شاهد.. رقص وغناء دنيا بطمة احتفالا بعاشوراء !

شاركت الفنانة المغربية دنيا بطمة بصور وفيديوهات، عبر حسابها على انستغرام، من اجواء احتفالها بذكرى عاشوراء التي صادفت أمس الإثنين.

وظهرت دنيا بطمة في الفيديو وهي تدق على “الطعريجة” وتغني وعلقت قائلة: “مبرووووك لعواشر”. وكان لافتا تفادي دنيا بطمة للتعليقات السلبية فقامت بمنع خاصية التعليق عن هذه الصور والفيديوهات.