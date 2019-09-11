بالفيديو: نادين الراسي تقبل يد هذا النجم وتؤكد انها تفديه بروحها.. وصورتها تثير الجدل

عبرت الممثلة اللبنانية نادين الراسي عن حبها الكبير للنجم اللبناني زياد برجي، وذلك تعقيبا على مقطع فيديو انتشر لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وظهرت فيه تقبل يده خلال تواجده على المسرح.

واكدت النجمة اللبنانية في لقاء مع برنامج theinsider بالعربي ان علاقة متينة تربتطها ببرجي فهو ليس فقط كشقيقها الفنان جورج الراسي بل اكثر من أخ، قائلة بعفوية “ممكن اتلقى الرصاص بدلا منه”، في كلمات صادقة لمدى صدق علاقة الصداقة والأخوة بينهما.

واكدت الراسي انها في صدد التحضير لأعمال جديدة عربية ستكون قوية وبحجم دعم ومحبة الناس لها بعد الازمة الصعبة التي مرت بها قبل اشهر بعد انفصالها وخسارتها لحضانة طفليها.

وكانت النجمة اللبنانية اثارت ضجة كبيرة في احتفالها بيوم ميلادها الاسبوع الماضي مع أصدقائها وكان من بينهم طليقها الأول حاتم حدشيتي والد ابنها مارك، الذي لم يفارقها في أصعب ظروف حياتها.