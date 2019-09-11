بطلة مسلسل سعودي على نتفليكس: أبحث عما يستفزني!

تحدثت مروة محمد إحدى أبطال مسلسل “إجازة” السعودي، المتوقع بثه على “نتفليكس” في أكتوبر المقبل، إلى “العربية.نت”، وقالت إنها تبحث عن نص يستفزها.

المسلسل ـ وهو من بطولة تركي اليوسف وأسيل عمران ومروة محمد وعبد العزيز الفريحي ـ من نوع “أكشن دراما”، كما تقول مروة، ويروي قصة رجل “يعيش حالات شك ويعتقد أن من حوله متآمرون عليه، فيقرر الانتقام منهم”، معتبرة أن “القصة ممتعة جداً، وفيها من عناصر التشويق الكثير، وهي للمنتج إياد الخزوز، ومخرج العمل محمد لطفي، وإشراف سلطان النفيسة”.

تم تصوير المسلسل بوسائل سينمائية عالية الجودة، كما وصفت الفنانة السعودية، التي قالت إنها “عملت مع فريق جميل ومهني، بدءاً من النص وصولاً للإخراج والإنتاج والممثلين، فالجميع متميز”.

مروة ترى أن “الفنانة السعودية اختلفت عن الأمس، وبدأت تأخذ فرصها وحقها في الظهور، بينما هناك طلب فني واسع على الممثلة السعودية، وسنجد فنانات سعوديات في الساحة”.

تتوقع الممثلة، أن يتم تدريس الفن في المعاهد والجامعات كمادة من ضمن المواد الدراسية.

تميل الفنانة مروة للأعمال الدرامية، لكنها تبرر غيابها بـ”عدم وجود النص الذي يلائم” تطلعاتها، وتقول: “أنا مقلة وأبحث عن نصوص تستفزني، سواء في السينما أو في الأعمال الدرامية، وأنتظر الفرص الجيدة، فلا أريد الظهور لمجرد الظهور فقط، وكذلك على منصات السوشيال ميديا”.

وتنتظر مروة فرصتها في عالم السينما بنص جيد، يضيف لي ولمشواري الفني الذي بدأ عام 2007، على الرغم من أنني سعيدة بما يحدث الآن في عالمنا الفني من تطورات على كافة الصعد، كما أرجو الاهتمام أكثر بكتّاب النصوص وتحفيزهم على الإبداع ليكون الفن بخير”.