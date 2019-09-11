وفاة الفنان هود العيدروس في جدة‎

أكدت مصادر مطلعة وفاة الفنان السعودي يمني الأصل هود العيدروس في مدينة جدة السعودية بعد أشهر من المرض الذي ألم به . والعيدروس هو فنان حضرمي يمني ولد في مدينة ساه بحضرموت في خمسينيات القرن الماضي. ولمع نجم العيدروس في سماء الفن في ثمانينيات القرن الماضي بعد انتقاله إلى السعودية التي يحمل جنسيتها، وحافظ على اللون الحضرمي اليمني في معظم أغانيه.

ظهر العيدروس في برامج غنائية عديدة على القنوات اليمنية في مطلع تسعينيات القرن الماضي ومن أشهر أغانيه بنت البادية ويلومون الجمل ياصاحبي وغيرها من الأغاني. وانقطع العيدروس عن الساحة الفنية لفترة طويلة دامت أكثر من 10 سنوات، ليعود في العام 2014 بدويتو غنائي مع الفنانة سالي سيف، ليجدد من خلالها العيدروس أغنيته الفلكلورية اليمنية القديمة ”الحسيني“. وكان آخر منشور على صفحته في فيسبوك في منتصف العام 2018 ، نشر فيه إحدى جلساته الغنائية، ويبدو أن المرض قد ألم به منذ تلك الفترة . ومن المتوقع أن يتم تشييع جثمان الفنان العيدروس بعد صلاة الفجر ليوارى جثمانه الثرى في مقبرة المعلاه بمكة المكرمة.