السيمفونى يعزف اعظم المؤلفات الروسية بالاوبرا

يقدم اوركسترا القاهرة السيمفونى حفلاً بقيادة المايسترو نادر عباسى ومشاركة عازف التشيللو حسن معتز، تحت عنوان اعظم المؤلفات الروسية، على المسرح الكبير، وذلك يوم السبت 14 سبتمبر ، تمام الساعة الثامنة مساء.

يتضمن البرنامج نخبة من اهم المؤلفات الكلاسيكية التى وضعها مؤلفون روس منها متتابعة طائر النار لـ ايجور سترافينسكى ،

تنويعات روكوكو للتشيللو والاوركسترا لـ بيتر اليتش تشايكوفسكى والسيمفونية الاولى لـ ديمترى شوستاكوفيتش .

يذكر ان القرن التاسع عشر شهد ظهور خصوصية الموسيقى الروسية من خلال الحان واناشيد واغان شعبية ورقصات فلكلورية الى جانب الات وترية وهوائية وايقاعية تحمل

طابع البلاد ، وكانت بطرسبورج اهم المدن التى انتشرت بها الموسيقى حيث مضى الفنانون، يحيون الحفلات الموسيقية في المسارح والشوارع ، ومن أهم المؤلفين الروس خلال تلك الحقبة جليتكا " 1804 – 1857 " ، مودست " 1839 – 1881 " ، سيزار كيوى " 1835 – 1916" ، كورساكوف " 1844 – 1908 " ، تشايكوفسكى " 1840 – 1894" وغيرهم .