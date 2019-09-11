بالفيديو.. أحمد سعد يطرح أحدث أغانيه "يا مدلع"

طرح الفنان أحمد سعد أحدث أغانيه بعنوان "يا مدلع"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، وهي من كلمات أيمن الطويل، و ألحان محمد حمدي، وتوزيع أشرف البرنس. أيمن الطويل، و ألحان محمد حمدي، وتوزيع أشرف البرنس. يذكر أن الفنان أحمد سعد طرح مؤخراً دعاء بعنوان "مسحراتي "، وهو من كلمات محمود هلال، وألحان كريم فتحي، وتوزيع إسلام الحسن، كما حقق الدعاء نجاحًا واسعًا عبر مواقع السوشيال ميديا. طرح مؤخراً دعاء بعنوان "مسحراتي "، وهو من كلمات محمود هلال، وألحان كريم فتحي، وتوزيع إسلام الحسن، كما حقق الدعاء نجاحًا واسعًا عبر مواقع السوشيال ميديا.

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