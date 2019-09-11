اليابانية شيمي فيوكوموري تبدأ ورشة ذاكرة الفضاءات والجسد بالمعاصر والتجريبي

بدأت ورشة ذاكرة الفضاءات والجسد للمدربة اليابانية تشيمي فيوكوموري، ضمن فعاليات الدورة "26" لمهرجان القاهرة الدولى للمسرح المعاصر والتجريبي، بمركز الإبداع الفني بدار الأوبرا.
واستهلت فيوكوموري الورشة بشكر الحضور على اهتمامهم بالتدريب ومعرفة ما الذي سوف تقدمه الورشة لهم،مشيرة إلى أن الورشة سوف تستمر مدة 5 أيام، ونبهت
يذكر أن تشيمي فيوكوموري مراقبة للفنون المعاصرة ومعلمة بمجلس مدينة أوكازاكي، مصممة رقصات، وراقصة ومؤدية، مديرة برامج مناهج الرقص، الرقص المعاصر، الألعاب الرياضية الإيقاعية، اليوجا الاحترافية، كما أنها مدربة بيلاتس"تمارين لياقة بدنية".
وتهدف الورشة إلى إيجاد حالة من التوازن بين العضوي وغير العضوي، العواطف الشخصية والوجود الثابت، فإنه من المهم جدًّا للمؤدي أن يتحكم في جسده وعقله قدر الإمكان وذلك لتحقيق حالة من التكيف مع الأداء.
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