بيتر ايكرسول يشرح للمتدربين خطة عمل ورشة الدراماتورج

استهل مهرجان القاهرة الدولى للمسرح المعاصر والتجريبى ورشة التدريبية اليوم الأربعاء بورشة الدراما تورج والتى يدرب بها المدرب الأسترالي بيتر ايكرسول فى الفترة من 11 إلى 15 سبتمر الجارى، وذلك بقاعة الآداب بالمجلس الأعلى للثقافة.



وقد بدأت الورشة بترحيب المدرب بيتر ايكرسول بحضور الورشة موضحًّا اهتمامه بمعرفة المتدربين داخل الورشة ولماذا اهتموا بالتدرب فيها، ثم عرف ايكرسول

نفسه بأنه يعمل بفن المسرح منذ أربعين عامًا، ويقيم في نيويورك منذ سبع سنوات ولديه معرفة كبيرة بالمسرح المعاصر والإقليمي والدراماتورج وقد أنشأ مسرح في أستراليا وهو الآن يقوم بتحضير كتاب عن الدراماتورجي.واستطرد ايكرسول الحديث عن خطة عمل الورشة خلال 5 أيام، موضحًا أن اليوم الأول سوف يخصص لتعريف الدراما تورج وفي اليوم الثاني يتعرف المتدربون على أهم ما يقوم به الدراماتورج وفي اليوم الثالث تخص الورشة لموضوع "إلى إي مدى يمكن اعتبار المسرح المعاصر خاضعًا لعمل الدارما تورجي".

يذكر أن المهرجان يحظي بمشاركة 22 عرضًا مسرحيًّا إضافة لست ورش ومحاضرات عملية على عناصر العرض المسرحي لمبدعين دوليين ويشهد عودة الإصدارات المطبوعة، وأول تطبيق إلكتروني مسرحي في الشرق الأوسط وتستمر الفعاليات حتى التاسع عشر من سبتمبر الحالي .