الأوبرا تحيي الذكرى الـ38 لرحيل السنباطي

تحيى دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، الذكرى الـ38 لرحيل الموسيقار رياض السنباطى، خلال حفل الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى، الذى تستهل به موسمها الفنى 2019 – 2020، وذلك علي خشبة المسرح الكبير، يوم الجمعة الموافق 13 سبتمبر، فى تمام الساعة الثامنة مساءً.

يتضمن البرنامج باقة مختارة من مؤلفات الراحل منها "شوفت حبيبى، مستنى جواب، فاتونى التقى وعدى،

ليه يا بنفسج، لحن الوفا، إحنا الاثنين، مين يشترى الورد منى، أنا النيل مقبرة الغزاة، ليلى ونهارى، حبيب الروح، حد قلك، آه من العيون، ومصر التى فى خاطرى"، أداء أشرف وليد، أحمد عصام ، مى حسن ، أحمد سعيد ، ريم كمال ، أميرة سعيد ومحمد طارق .

يذكر أن الموسيقار رياض السنباطي ولد في 30 نوفمبر عام 1906، أحد أبرز الموسيقيين العرب، تميز بتلحين القصيدة ووضع ألحان في مختلف القوالب منها الأوبريت، الديالوج، المونولوج، القصيدة الطقطوقة، الموال وغيرها إلى جانب عدد من الأعمال الموسيقية الخالصة، تعاون مع كبار المطربين أبرزهم أم كلثوم، منيرة المهدية، فتحية أحمد، صالح عبدالحي، محمد عبدالمطلب، عبدالغنى السيد، أسمهان، هدى سلطان، فايزة أحمد، سعاد محمد، وردة، ميادة الحناوي، نجاة وغيرهم، رحل عن عالمنا فى 10 سبتمبر عام 1981 تاركاً كنوزًا من الأعمال الموسيقية الخالدة .