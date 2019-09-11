شاهد.. هنا الزاهد تطل بالأبيض قبيل الزفاف

هنأت الفنانة إيمي طلعت زكريا الفنانة هنا الزاهد بعقد قرانها على الفنان أحمد فهمي، ونشرت صورة لمنديل عقد القران مدون عليه اسمهما، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور

والفيديوهات الشهير "إنستجرام".كما نشر عمر طلعت زكريا عبر حسابه بموقع إنستجرام، صورة جمعته بهنا ظهرت فيها بطرحة العرس البيضاء، وعلق عليها قائلًا: "كتب كتاب أختي.. مبروك".جدير بالذكر أن هنا الزاهد وأحمد فهمي قدما سويًا مسلسل "الواد سيد الشحات"، في موسم دراما رمضان الماضي، إلى جانب كل من محمد عبدالرحمن ، محمد محمود ، محمد ثروت، تأليف مصطفي صقر، وإخراج أحمد الجندي.