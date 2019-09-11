هنأت الفنانة إيمي طلعت زكريا الفنانة هنا الزاهد بعقد قرانها على الفنان أحمد فهمي، ونشرت صورة لمنديل عقد القران مدون عليه اسمهما، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصوروالفيديوهات الشهير "إنستجرام".
كما نشر عمر طلعت زكريا عبر حسابه بموقع إنستجرام، صورة جمعته بهنا ظهرت فيها بطرحة العرس البيضاء، وعلق عليها قائلًا: "كتب كتاب أختي.. مبروك".
جدير بالذكر أن هنا الزاهد وأحمد فهمي قدما سويًا مسلسل "الواد سيد الشحات"، في موسم دراما رمضان الماضي، إلى جانب كل من محمد عبدالرحمن ، محمد محمود ، محمد ثروت، تأليف مصطفي صقر، وإخراج أحمد الجندي.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. هنا الزاهد تطل بالأبيض قبيل الزفاف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.