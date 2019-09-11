فيديوجراف.. الوجوه الجديدة سلاح فان مارفيك أمام ماليزيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يلتقي المنتخب الإماراتي مع نظيره الماليزي، الثلاثاء، في افتتاح مشواره بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

ويعول الهولندي بيرت فان مارفيك، المدير الفني للأبيض، على الوجوه الشابة الجديدة إلى جانب أصحاب الخبرة في القائمة.

وتستعرض "العين الرياضية" عبر الفيديوجراف التالي الوجوه الشابه التي يتخذها فان مارفيك سلاحا له أمام ماليزيا.