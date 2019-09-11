المطرب نيك جوناس تحت خط النار بسبب غلاف مجلة وسيجار

انتاب معجبو المطرب الأمريكي نيك جوناس الغضب بسبب قطعة إكسسوار في غلاف مجلة ظهر عليه مؤخرا.

وذكرت صحيفة يو إس إيه توداي الأمريكية أن الفرد الأصغر في فريق جوناس براذر Jonas Brother الغنائية شارك متابعيه عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر صورته على غلاف مجلة Cigar Aficionado الأمريكية المعنية بأخبار السيجار.

وكتب جوناس تعليق على الصورة قال فيه: "أول شخص تحت الثلاثين يحمل سيجار على غلاف إحدى مجلاتي المفضلة".

وفي عدد المجلة الذي سيطرح في الأسواق 24 سبتمبر الجاري، يظهر جوناس وهو يحمل سيجار، وفي صور أخرى يشعله ويدخنه.

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لكن بالرغم من عمله البطولي من وجهة نظره، فإن هذه الصور قوبلت باستياء شديد من قبل معجبي جوناس، إذ طالبوا المطرب الشاب بالتفكير في الأضرار الصحية المرتبطة بالتدخين. ووفقا للمعهد الوطني للسرطان في الولايات المتحدة يحتوي السيجار على مواد كيميائية سامة ومسببة للسرطان تصيب المدخنين وغير المدخنين على حد سواء.

ومن أبرز التعليقات على صورة جوناس عبر تويتر: "تبدو جيدا لكني لا أريد أن أراك ميتا قريبا"، وكتب آخر: "السرطان يقترب لكنك تبدو مثيرا على أي حال"، فيما وجه آخر رسالة شديدة اللهجة للمطرب قال فيها: "هذا ليس من شأني، ورئتيك ليسا رئتاي، لكن تدخين السيجار أو حمل السيجار لمجلتك المفضلة لا يعد شئ تفخر به".

فيما وصفه مستخدمون آخرون بالمخيب للأمل واعترضوا على استغلال جوناس منصته الاجتماعية المؤثرة في الترويج لنشاط خطير مثل تدخين السيجار لا سيما وهو مريض بالسكري من النوع الأول منذ عام 2005 وتدخينه للسيجار يزيد من حالة قلبه سوءا.

ولم يجب جوناس على أي من هذه التعليقات، لكن بدت زوجته الممثلة الهندية بريانكا شوبرا متفقة معه في الخطوة التي اتخذها، إذ علقت أسفل صورة المجلة عبر انستقرام بقولها "Yummy".