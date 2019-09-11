عادل إمام ينتهي من تصوير نصف مشاهد "فلانتينو"

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العين الإخبارية - القاهرة: طارق العوضيالأربعاء 2019/9/11 05:01 م بتوقيت أبوظبي
الزعيم عادل إمام
قال المخرج المصري رامي إمام إنه انتهي من تصوير نصف مشاهد مسلسله الجديد "فلانتينو"، بطولة الزعيم عادل إمام، موضحا أنه يسعى للانتهاء من تصوير أحداث العمل كاملة قبل نهاية 2019.
وأضاف إمام لـ"العين الإخبارية"، أنه قرر تكثيف ساعات التصوير خلال الأيام المقبلة، للانتهاء من كل مشاهد العمل، مشيرا إلى أن عادل إمام يواصل التصوير لساعات طويلة وبشكل شبه يومي.
وذكر أنه يصور حاليا عددا من المشاهد في الديكورات الخارجية بمنطقتي المهندسين والشيخ زايد في محافظة الجيزة، على أن يعود إلى مدينة الإنتاج الإعلامي الجمعة لمواصلة التصوير في الديكور الرئيسي للمسلسل، الذي بُني خصيصا للعمل.
كان عادل إمام استأنف تصوير "فلانتينو" مطلع سبتمبر/أيلول، بعد توقف 3 أشهر، ومن المقرر أن ينافس "الزعيم" بالمسلسل في السباق الرمضاني 2020.
ويجسد الفنان المخضرم شخصية صاحب مدارس دولية يدعى نور عبدالمجيد "فلانتينو"، ويواجه طوال الأحداث مشاكل وأزمات تتعرض لها سلسلة المدارس التي يمتلكها، إضافة لدخوله في قصص عاطفية عديدة، وتتواصل الأحداث في إطار تشويقي اجتماعي.
"فلانيتنو" تأليف أيمن بهجت قمر، بطولة عادل إمام، دلال عبدالعزيز، رانيا محمود ياسين، داليا البحيري، وفاء صادق، أحمد فريد، وحمدي الميرغني، إخراج رامي إمام.
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