مخرج "لص بغداد": محمد إمام يصور أضخم مشهد أكشن مصري

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال أحمد خالد موسى، مخرج فيلم الفنان المصري الشاب محمد إمام الجديد "لص بغداد"، إن إمام بدأ تصوير أقوى مشهد أكشن في تاريخ السينما المصرية، حسب قوله.
وذكر المخرج، لـ"العين الإخبارية"، أن المشهد يجرى تصويره في مدينة "شبرامنت" بالجيزة، ويشارك فيه جميع الممثلين بالفيلم، دون الاستعانة بدوبلير، وسيكون الأقوى والأضخم والأغرب في السينما المصرية.
يذكر أن "لص بغداد" من بطولة محمد إمام، وفتحى عبد الوهاب، ومحمد عبد الرحمن، وياسمين رئيس، وصلاح عبد الله، وأحمد رزق، ومن تأليف تامر إبراهيم، وإنتاج شركة "سينرجى".
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