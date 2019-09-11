ريهانا تتألق في عرض مجموعتها للملابس الداخلية في نيويورك

خطفت مغنية البوب العالمية ريهانا الانظار خلال حضورها عرض الازياء الخاص بعلامتها للملابس الداخلية “Savage X Fenty”، التي اطلقتها العام الفائت.

وتألقت ريهانا ضمن أسبوع الموضة في نيويورك بفستان مثير واطلالة جذاب.

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استقطب عرض ريهانا بعضاً من أهم الأسماء، أمثال جيجي حديد، شقيقتها بيلا، وكارا ديليفين.

وتكريماً لعرضها الكبير، قدمت ريهانا استعراضاً للحضور، حيث اطلت مرتدية زياً شفافاً.

نذكر ان خط الملابس الداخلية، “Savage X Fenty”، كان قد حاز على الثناء كونه يقدم ملابس داخلية تتناسب مع نطاق من ألوان البشرة، ولأنه يلبي احتياجات أنواع الجسم ذات الوزن الزائد.

نشير أن ريهانا تعمل على ألبومها التاسع الجديد المتوقع صدوره في كانون الاول/ديسمبر المقبل.