هذا هو بديل مراد يلدريم في "من سيربح المليون"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعدما أعلن الفنان التركي مراد يلدريم انسحابه من تقديم برنامج من سيربح المليون بنسخته التركية من أجل التفرغ لمسلسله الجديد "رامو"، المقرر أن يبدأ تصويره في يوم الـ 20 من شهر سبتمبر الحالي، كشف عبر تغريدة أنّه سيترك عالم البرامج لمصلحة التمثيل الذي غاب عنه طويلًا.

وبعد انسحاب يلدريم، كشفت بعض الصحف التركية إن قناة atv التي تعرض البرنامج تعاقدت مع النجم التركي أميرزالي أوغلو ليحلَّ بديلًا للنجم مراد يلدريم.

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وعلى الصعيد الفني، نقلت بعض المواقع التركية المعنية بأخبار المشاهير أنباء عن مشاورات بين شركة TİMS&B للإنتاج مع النجم التركي كنان أميرزالي أوغلو من أجل بطولة مسلسل سيحمل اسم "المرعشي"، يروي قصة شخص فدائي من كتابة أدهم اوزيشيك، على أن يبدأ تصوير المسلسل في حال الاتفاق في شهر يناير المقبل، ومن المتوقع أن يثير المسلسل ضجة كبيرة.

وكان النجم التركي أميرزالي أثار الجدل في الفترة الأخيرة حول حقيقة إجرائه عمليات تجميل، خاصة بعد رصده لأكثر من مرة خلال خروجه من إحدى العيادات الخاصة بعمليات التجميل، إلا أن الفنان أصر على نفي الأمر أكثر من مرة.