كاﻫﻨﺔ ﺑﻬﻠﻮﻝ.. شاهدي ﺃﻭﻝ اﻣرأة مسلمة "إمام" و "من دون حجاب"

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - الدكتورة كاهنة بهلول، فرنسية من أصول جزائرية، أثارت الجدل بفكرة تأسيس مسجد، يسمح للنساء والرجال بالاختلاط داخله.

ويأتي مشروعها "مسجد فاطمة" الذي تنوي افتتاحه في العاصمة الفرنسية، بعد أن رأت التمييز الذي تعاني منه المرأة المسلمة خاصة عند أداء الصلاة في الجامع، حيث لا يسمح لها بالصلاة في القاعة نفسها مع الرجال، بحسب تصريحها.

وترى بهلول أن المرأة يمكنها الدخول والصلاة في المسجد من دون وضع حجاب أو تغطية رأسها، كما تود أن تكون المرأة قادرة على أداء دور "الإمام" في مسجد فاطمة.

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