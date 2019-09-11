شكرا لقرائتكم خبر عن حنان مطاوع.. كيف أخفت الفنانة حملها طوال تصوير مسلسلها "لمس أكتاف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل العديد من الفنانات فى الساعات الماضية باستقبال الفنانة حنان مطاوع مولودتها الأولى التى أسمتها "أماليا"، الذى قد سيتغرب منه البعض إلا أن حنان أوضحت معنى هذا الاسم الذى اختارته لطفلتها مؤكدة أنه أماليا اسم مصري قديم "فرعوني" معناه الأميرة الصغيرة ابنة الملك".

ويبدو أن السبب وراء الفرحة الكبيرة لأصدقاء وزميلات حنان مطاوع فى الوسط الفنى هو حالة الترقب الكبيرة لحدوث ذلك لاسيما وأن حنان تزوجت منذ 3 سنوات وتحديداً فى شهر سبتمبر من عام 2016، ولذلك بمجرد نشر حنان صورتها من داخل غرفة العمليات بصحبة زوجها المخرج المسرحى أمير اليمانى ووالدتها الفنانة سهير المرشدى بعد الولادة تم تداولها بكثافة من قبل الفنانين على صفحاتهم بالسوشيال ميديا وسط مباركات وتهنئات لها.



حنان مطاوع

واندهش الكثير من خبر ولادة حنان مطاوع فى هذا التوقيت خاصة وأنها لم تظهر فى أى مناسبة تظهر حملها إضافة إلى أنها كانت مرتبطة بتصوير أعمال فنية فى الأشهر الماضية ولم يظهر عليها أى علامات الحمل، حيث كانت تصور مسلسلها "لمس أكتاف" مع ياسر جلال حتى الأيام الأخيرة من شهر رمضان الماضى وكان مظهرها طبيعياً وساعدها على ذلك ملابس الشخصية من خلال "العباءات".

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وقدمت حنان مطاوع آخر أعمالها مسلسل "لمس أكتاف" فى شهر رمضان الماضى وجسدت شخصية عايدة تاجرة المخدرات عايدة وزوجة فتحى عبد الوهاب والعمل بطولة ياسر جلال إيمان العاصى، سمر مرسى، محمد عز، ‏‏كرم جابر، هبة عبد الغنى، ‏خالد كمال، كارولين خليل، هاجر ‏‏الشرنوبى، لطيفة فهمى، رانيا شاهين، ‏مجدى فكرى، شريف ‏‏الدسوقى، عزوز عادل ومن تأليف هانى سرحان، ‏إخراج حسين ‏‏المنباوى، إنتاج شركة سينرجى.‏



حنان مطاوع فى لمس اكتاف



حنان مطاوع فى لمس اكتاف



حنان مطاوع فى لمس اكتاف