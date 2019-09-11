شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى ميلاد صالح سليم.. اعرف علاقته بـ"عمر الشريف وأحمد رمزى" منذ الطفولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل اليوم الأربعاء 11 سبتمبر ذكرى ميلاد المايسترو الراحل صالح سليم، تاركا وراءه العديد من الإنجازات الفنية والرياضية، حيث حفر اسمه فى قلوب جمهور النادى الأهلى، لكونه أحد أعمدة النادى الذى ترأسه لمدة سنوات طويلة، فضلا عن مشاركاته المختلفة فى عالم السينما.

وبمناسبة ذكرى ميلاده ينشر ”الخليج 365” حوارًا نادرًا له فى الإذاعة المصرية، حيث دار الحوار عن سر صداقته القوية بـ عمر الشريف وأحمد رمزى.





قال المايسترو صالح سليم، إن علاقته بالفنان أحمد رمزى بدأت من المرحلة الإبتدائية حيث زامله فى مدرسة الأورمان، وكان الدكتور بيومى والد أحمد رمزى صديق والد صالح سليم منذ أن كانا الاثنان فى إنجلترا يدرسان هناك، وأوضح صالح سليم أن علاقته توطدت بأحمد رمزى عندما كان الاثنان يلعبان كرة قدم فى المدرسة بالنشاط المدرسى.

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وأضاف سليم خلال الحوار الإذاعى النادر الذى أجراه، أن الفنان أحمد رمزى انتقل إلى مدرسة أخرى من "فكتوريا كولدج" إلى مدرسة السعدية، ومن هناك تعرف أحمد رمزى على عمر الشريف، وبعدها عرفت أنا الآخر عمر الشريف، وأصبحنا احنا الثلاثة أصدقاء واشتدت هذه العلاقة بعد فترة طويلة من الكفاح والعمل.