شكرا لقرائتكم خبر عن بفستان Sexy .. ريهانا تخطف الأنظار بعرض أزياء جديد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاعت النجمة العالمية ريهانا أن تضع بصمة مهمة في عالم الأزياء، وذلك بإطلاقها خط ملابسها الداخلية" Savage x Fenty " منذ عام واحد فقط لكن ردود الافعال كانت دائما ايجابية حول مجموعة النجمة الشهيرة .

وقد حان الوقت لتتألق ريهانا البالغة من العمر( 31 عام ) خلال حضورها عرض مجموعة تصميماتها بفعاليات أسبوع الموضة في نيويورك، وذلك أمس الثلاثاء ، فقد وصف الكثيرون من المعنيين بالأزياء والموضة أن عرض Savage X Fenty هو الاكثر سخونة في نيويورك .

ظهرت ريهانا مرتدية فستان ذات تصميم مذهل باللون الاخضر الامع وهو واحد من ارقي تصميمات دار ازياء " Fenty " وذلك حسب موقع " دايلي ميل " .



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