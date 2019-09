شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد إطلاق هالزى لأغنيتها الجديدة " Graveyard " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد النجمة العالمية هالزي لطرح أحدث أعمالها الغنائية، والتى تحمل عنوان Graveyard، حيث أعلنت عن طرحها بعد غدا الجمعة، وهو الأمر الذى استقبله محبيها وجمهورها بسعادة بالغة.

كان جدول أعمال النجمة العالمية هالزي البالغة من العمر 24 عام مزدحم للغاية خلال 2019 ، بين إحياء الحفلات وإعداد المزيد من الأعمال الغنائية .

يذكر أن هالزى التي بدأت مسيرتها الفنية في 2014 قدمت عدد من الأعمال الغنائية الناجحة، ومن أبرزها " Sorry " و " Without Me " و " Nightmare " و غيرها من الأغانى التى كونت من خلالها جمهور كبير من مختلف أنحاء العالم .