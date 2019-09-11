عبدالله بوشهري يثير الجدل: “لكم دينكم ولي دين”

كتب امير فتحي في الأربعاء 11 سبتمبر 2019 02:50 مساءً - أثار الفنان الكويتي عبدالله بوشهري حالة من الجدل بين متابعيه بعد تغريدة له في ذكرى عاشوراء.

فقد تعرض عبدالله بوشهري لموجة من الانتقادات من متابعيه بعد ان كتبت تغريدة قال فيها: “السّلامُ عليكَ يا أبا عبدِللهِ الحسينْ” ليتلقى ردود مثل: “كنت شيعياً ام سني، الحسين هو حسين كل المسلمين، ان لم تحزن على ما أصابه، فلا ترقص على جراحه، فهو حفيد الرسول (ص) للعقول الراقيه . مأجورين بمصاب ابا عبد الله الحسين

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