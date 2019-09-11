كتب امير فتحي في الأربعاء 11 سبتمبر 2019 02:50 مساءً - في حوار الفنانة اللبنانية ” نانسي عجرم ” مع مجلة لها كشفت عن أسباب عدم مشاركة الفنان كاظم الساهر والفنان تامر حسني في لجنة تحكيم برنامج ” the voice kids ” في موسمه الجديد .
فقالت نانسي أن تامر حسني قد اختلف بعد مفاوضات بينه وبين إدارة ” mbc ” ولم يتفقا .
أما عن كاظم الساهر فقالت أن كل ما تعلمه هو أن كاظم كان يرغب في الراحة .
وأكدت نانسي إنه بالنسبة إليها فهي تحب كثيرا الأطفال وقالت : ” أي عمل يطرح علي يخصهم لا أتوانى عن المشاركة فيه ” .
وعن علاقتها بزميليها الجدد في لجنة تحكيم البرنامج كلا من عاصي الحلاني ومحمد حماقي أشارت إلى أن علاقتها جيدة مع الجميع .. وأن عاصي الحلاني لطيف وأجواؤه حلوة ومحمد حماقي يحب الأطفال .
كانت هذه تفاصيل خبر نانسي عجرم تكشف أسباب اعتذار كاظم الساهر وتامر حسني عن الموسم الجديد من ” the voice kids “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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