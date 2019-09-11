والد الطالب السعودي المخنوق يعلن تنازله عن قاتل إبنه ولكن بشروط .. وتفاصيل اللحظات الأخيرة في عمر ” معتز “

كتب امير فتحي في الأربعاء 11 سبتمبر 2019 02:50 مساءً - وفقا لصحيفة ” سبق ” السعودية قام ” خويتم بن سعد الحارثي ” والد الطالب السعودي ” معتز ” الذي توفي على يد زميله بمدرسة بشر بن الوليد الابتدائية بحي ضاحية لبن بالرياض مخنوقا إثر شجار وقع بينهما بالتنازل عن قاتل إبنه لوجه الله .

وسجل ذلك في محضر شرطة ” ضاحية لبن ” تمهيدا لتسجيله رسميا لدى المحكمة المختصة .

وكان قد اشترط ” خويتم ” مقابل التنازل أن يخرج الطفل المتهم بقتل ابنه من السجن بالإضافة لعدم المساس بإدارة ومعلمي المدرسة وعدم معاقبتهم ومحاسبتهم على ما حدث كون الأمر قضاء وقدر .. داعيا الله أن يغفر لابنه وأن يجعله شفيعا له ولوالدته يوم القيامة .

حيث يرى والد الطفل المخنوق أن الحادثة لم تكن مقصودة من الطالب ولو كان يعلم أنها ستودي بحياة زميله لما أقدم عليها .

وفي تصريحات صحفية كشف خويتم الحارثي عن تفاصيل يوم الحادثة حيث قال بكلمات تخالطها الدموع أن معتز في ذلك اليوم لم يكن يرغب في الذهاب إلى المدرسة .

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ولكن خويتم أصر على ذهابه وأكد على زوجته ضرورة الانضباط في الدراسة ولكنه لم يكن يعلم بأن هذا اليوم هو نهاية حياة ابنه .

وقال : ” ابني معتز ذهب إلى المدرسة حيا وعاد ميتا ” .

وأشاد والده بأن معتز كان متفوق وشهاداته تثبت أخلاقه وحسن سلوكه وتميزه في التعليم .. وإنه كان ذكي ومبدع في نظم الشعر وطموح ويحب الرياضة ومميز في مختلف المجالات .