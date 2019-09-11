فيديو.. النجمة ديبيكا بادوكون تحول منصة عرض الأزياء إلى حلبة رقص

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

انضمت الفنانة ديبيكا بادوكون إلى المصممين أبو جاني (Abu Jani) وسانديب كوسلا (Sandeep Khosla) في احتفالهما بمرور 33 عامًا على تصميم الأزياء الراقية في معرض للأزياء في مومباي يوم الخميس، حيث أبهرت ديبيكا بادكون الجمهور بجمالها.

أشعلت ديبيكا منصة عرض الأزياء، ورقصت على أنغام أغنية “ديسكو ديوان”، وكانت ترتدي اللون الأبيض من الرأس إلى القدمين كعروس ملكي، استطاعت خطف أنظار الحضور، وبخاصة النجمة المخضرمة جايا باتشان الذي كان رد فعلها مُعبر تمامًا.

شويتا باتشان وجايا باتشان، قاما بترك مقاعدهما بالصف الأمامي للانضمام إلى ديبيكا ورقصها، التي نالت تصفيق حاد من معجبيها، الذين اثنوا على مكياجها ومجوهراتها التي تبدو جميلة جدا.

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كما شوهد عدد من النجوم والنجمات بالحفل، منهم الممثلة سونالي بندر Sonali Bendre أيضًا التي كانت ضمن قائمة الضيوف، والتي انضمت إلى الحفلة مع أفضل أصدقائها سوزان خان وجاياتري جوشي، وحضرت كذلك حفل الأزياء الراقية زوجة النجم أكشاي كومار -توينكل خانا بالإضافة إلى شقيقتها رينك خانا.

في سياق مختلف، ديبيكا مشغولة في الوقت الحالي بمشروعين فنيين، هما فيلم “تشاباك”وفيلم“83” الذي تلعب فيه دورًا مهمًا جدًا.