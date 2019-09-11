زوجة الممثل عمران خان تُلمّح إلى الطلاق

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

نشرت زوجة الممثل الهندي عمران خان المنفصلة الآن، منشورا يحمل تلميحًا خفيًا على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي Instagram، أشارت فيه على التركيز على أهمية “الابتعاد” ولكنها حذفته بعد فترة وجيزة.

وتحدثت تقارير عن حدوث متاعب في حياة أفانتيكا مالك وعمران في يونيو، مع إشارات من مصادر مقربة على أن الزوجين قد يتقدمان بطلب الطلاق قريبًا.

لم تؤكد أفانتيكا ولا عمران التقارير حتى الآن بينما كانت والدتها فاندانا مالك قد أفادت أن كل ما يدور مجرد شائعات عن طلاقهما في أثناء حديثها إلى موقع إلكتروني.

وقالت مالك في مقال لها: “في بعض الأحيان، عليك الابتعاد، عليك أن تنظر إلى الأشياء التي تعطيك الطاقة، وتدرك أنه على الرغم من أنك تستطيع البقاء، ومحاولة الفوز بها، لكن الميل إلى الابتعاد يكون الخيار الأفضل”.

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وفي الوقت نفسه، سئل عمران عن تقارير عن طلاقه في حدث في يونيو، لكنه تهرب من السؤال حسب تقرير، من ناحية أخرى، اعترفت فاندانا مالك بـ”الاختلافات” بين عمران وأفانتيكا لكنها رفضت تقارير الطلاق.

وفقًا لتقرير “سبوت بوي”، بعد انفصال عمران خان وأفانتيكا مالك، كانت تجد صعوبة في المضي قدمًا والتعامل مع القضايا في حياتها،

ونظرًا لعدم قدرتها على معالجة الاختلافات التي تواجهها مع زوجها والمشاكل في حياتهم الزوجية، تسعى أفانتيكا إلى الاستقرار من خلال الانضمام إلى مركز صحي، حيث تأخذ افانتيكا جلسات لمدة ساعتين يوميًا.

تزوج عمران خان وأفانتيكا مالك في عام 2011. ولديهما طفلهما الأول، ابنته امارة، في عام 2014.