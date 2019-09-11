عندما حمل أميتاب باتشان حذاء وحيدة رحمن

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

لدى أميتاب باتشان قائمة لا تحصى من المعجبين، لكن هل تعلم أنه من محبي الممثلة وحيدة رحمن؟ الممثل البالغ من العمر 76 عامًا الذي كشف أنه يعتبر رحمن “معبودته” وأنها بالنسبة له “أجمل امرأة”، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء IANS.

ليس هذا فقط، فقد شارك الممثل السبعيني أيضًا حكاية مثيرة للاهتمام من أيام تصوير فيلمه Reshma Aur Shera لعام 1971. وكشف أنه أخذ ذات مرة حذاء وحيدة رحمن وركض نحوه لأنها كانت جالسة في الصحراء الساخنة.

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وفقًا لـ IANS: “كانت المرة الأولى التي أتيحت لي فيها فرصة للعمل معها في فيلم Reshma Aur Shera، قال أميتاب باتشان، عندما ظهر، كان هناك تصوير حيث كان على سونيل دوت ووحيدة الجلوس على قدميها في الصحراء، حيث كان من المستحيل الوقوف في الرمال دون أحذيتنا، بسبب ارتفاع درجة الحرارة “.

وتابع قائلًا: “كنت قلقًا جدًا بشأن كيفية تمكن من إطلاق التصوير في مثل هذه الظروف القاسية وأيضًا دون حذاء. لذلك، بمجرد أن أعلن المخرج استراحة، دون إضاعة الوقت، أخذت حذاء الممثلة وركضت نحوها. لا أستطيع حتى التعبير عن مدى أهمية اللحظة بالنسبة لي “.

عمل كل من وحيدة رحمن وأميتاب باتشان معًا في أفلام مثل Trishul وAdalat وNamak Halaal، كما شوهد الثنائي معًا آخر مرة في فيلم Delhi 6 لعام 2009.