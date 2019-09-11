هوما قريشي تعترف بعلاقتها مع مخرج هندي

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

بعد كثير من التقارير المتفرقة والتكهنات هنا وهناك، كشفت الفنانة الهندية هوما قريشي علاقتها العاطفية مع موداسار عزيز، الذي يقوم بإخراج فيلم “باتي باتني أور ووه”، بطولة كارتيك آريان، وأنانيا بانداي، وبومي بيدنيكار.

وجهت هوما حبًا إلى المخرج من سبعة بحار، حيث كانت مشغولة في التصوير لمشروع دولي مع المخرج زاك رسالة حب إلى صديقها عبر حسابها على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي Instagram

في عيد ميلاد هوما، نشر موداسار صورة للثنائي وتمنى العادة لشريكته في هذه المناسبة الخاصة.

Advertisements

في سياق آخر، بدأت قريشي السير على خُطى كل من النجمتين بريانكا شوبرا وديبيكا بادكون في دق أبواب مدينة السينما العالمية “هوليوود”، بعد انتشار تقارير عن انضمامها لفريق فيلم “جيش الموتى” Army of the Dead، للمخرج الأمريكي زاك سنايدر في الولايات المتحدة، حيث نشرت الممثلة البالغة من العمر 32 عامًا صورًا بصحبة “الكاست الجديد” على وسائل التواصل الاجتماعي.

في وقت سابق، تحدثت قريشي في مقابلة صحفية، عن مشروعها الهوليوودي، وقالت: “لا يمكنني إخبارك بالكثير عن الفيلم أو شخصيتي، لكنني متحمسة للغاية ولا يمكنني الانتظار لبدء التصوير”.

والفيلم أيضًا من بطولة ديفيد باوتيستا وإيلا بورنيل وأوماري هاردويك وثيو روسي وغاريت ديلاهونت وراؤول كاستيلو وكريس ديليا وسامانثا وين وماثياس شفايفر وآنا دي لا ريغيرا.