نجمة بوليوود أورميلا ماتوندكار تستقيل من الكونجرس بعد خمسة أشهر

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

بعد نحو خمسة أشهر من انضمامها إلى الكونجرس في ولاية ماهاراشترا الهندية، استقالت الممثلة أورميلا ماتوندكار من الحزب، وفي بيانها، الذي أصدرته يوم الثلاثاء 10 سبتمبر استشهدت ماتوندكار بالسياسة الداخلية كسبب للانسحاب من الحزب.

يأتي قرار أورميلا ماتوندكار بالاستقالة من الكونجرس بعد خمسة أشهر فقط من انضمامها إلى الحزب في مارس قبل انتخابات “لوك سابها”.

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ونقلت وكالة الأنباء ANI عن أورميلا، “إن مشاعري السياسية والاجتماعية ترفض السماح للمصالح المكتسبة في الحزب باستخدامي كوسيلة لمحاربة السياسة الداخلية البسيطة بدلًا من العمل على هدف أكبر في الكونجرس مومباي. “

وكانت الممثلة البالغة من العمر 44 عامًا قد خاضت بنجاح انتخابات البرلمان “لوك سابها” من مقعد شمال مومباي كمرشح للكونجرس.

كما كانت الممثلة التي تحولت إلى العمل السياسي، قد وصفت الاتهامات التي وجهت لها، بإبداء تعليقات ضد الهندوسية في مقابلة تليفزيونية بأنها “زائفة، لا أساس لها ومليئة بدوافع خفية”.