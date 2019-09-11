بلقيس تثير غضب اليمنيين بتغريدة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أثارت الفنانة اليمنية بلقيس غضب مواطنيها اليمنيين بتغريدة كتبتها، على حسابها الخاص على موقع “تويتر”.

الفنانة اليمنية كتبت تغريدة قالت فيها: “الحمد الله على نعمة الإمارات، كم أنا فخورة بانتمائي إلى هذا البلد.. #بنت_زايد”.

تغريدة بلقيس أثارت غضب النشطاء اليمنيين، حيث اعتبروا أنها بذلك تنصّل من أصلها والتنكّر ليمنيتها”، حيث قال أحدهم: “اسوأ حاجة عندما يتجرد المواطن من وطنيته ، لأجل مطامع دنيويه”، وقال آخر: ” نحن نحمد الله على انتمائنا لبلدنا الحبيب وهي اليمن العظيم ولا يعنينا من ينكر ويجحد يمنيتة كان انتي او غيرك ممن تجره اطماعة الدنيوية وينكر اصلة على ذالك.

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وبلقيس مغنية يمنية مستقرة في الإمارات، وحاصلة على الجنسية الإماراتية، وهي ابنة المغني اليمني أحمد فتحي.

بدأت تحب الغناء منذ طفولتها فكانت تعزف على الآلات الموسيقية منذ أن كانت بسن صغيرة، اكتشف موهبتها والداها اللذان قاما بتشجيعها على ممارسة العمل الغنائي خصوصا والدها الذي شجعها منذ هذا السن، كانت أول خطوة لها وهي لا تتجاوز سن السادسة عشرة عندما شاركت بعمل لإذاعة أبوظبي ومن هنا انطلقت بالمجال الفني.

وفي عام 2004 شاركت مع والدها بإنجاز عدد من الأغاني المنفردة منها «والله ما طلبوا ببابك» و«يا مسلمين شاموت أنا وشاهلك» لكنها لم تواصل بالغناء بعد ذلك بسبب انشغالها بالدراسة وبعد تخرجها من إحدى التخصصات العلمية عادت مجددًا بطرحها أغنية منفردة أخرى بعنوان «مسألة سهلة» التي قامت بتصويرها كفيديو كليب، إلا إن نجاحها ظهر بعدما انضمت إلى قائمة فناني شركة روتانا التي طرحت خلالها العديد من الأغاني والألبومات الغنائية أغلبها حققت نجاحًا ومتابعة كبيرة.