رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار محسن مبروك رئيس المحكمة، إخلاء سبيل الفنانة منى فاروق بضمان مالي قدرة 10 آلاف جنيه.

قرار المحكمة جاء بعد اتهامها بنشر فيديوهات فاضحة مع مخرج شهير، وفي حالة عدم سداد الكفالة تقرر المحكمة حبسها لمدة شهر.

أصدر الحكم المستشار محسن مبروك، وعضوية المستشارين محمد أحمد عبد المالك وأحمد أبو عمرة حسن، بسكرتارية محمد عطية.

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المحكمة اتخذت قرارها بعد إيفاد التقرير الفني بتعذر تحديد ما إذا كانت المتهمة منى فاروق تمكنت من نشر تلك المقاطع من الهاتف الخاص بها من عدمه.

يذكر أن الواقعة بدأت، بتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للمتهمة منى فاروق في أوضاع مخلة مع المخرج.

ودفع محامي المتهمة أمام هيئة المحكمة، بأنها محبوسة على ذمة القضية منذ أكثر من 6 أشهر، وأنه تم الإفراج عن باقي المتهمين الذين كانوا معها في ذات القضية، ولا يجوز الحبس الاحتياطي لأكثر من 6 أشهر.

وكانت المحكمة قد قررت في وقت سابق إخلاء سبيل منى فاروق، وسيما الحاج، في واقعة الفيديوهات الفاضحة، مع شرط الحرمان ومراقبة محل السكن.