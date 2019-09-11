مكة محمد صلاح تغني وتعزف على البيانو.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ظهرت مكة، ابنه النجم المصري محمد صلاح، لاعب وسط مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، وهي تغني باللغة الإنجليزية وتعزف على البيانو.

محمد صلاح نجم منتخب مصر الأول لكرة القدم، نشر عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو لابنته مكة وهي تغنى باللغة الإنجليزية بالتزامن مع العزف على آلة البيانو.

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مكة محمد صلاح يبدو أنها أصبحت تتمتع بنجومية ومتابعة كبيرة مثل أبيها، وذلك خلال ظهورها على فترات على مواقع التواصل الاجتماعي.

مكة بدت في مقطع الفيديو واثقة ومنسجمة، على الرغم من صغر سنها إذ ظهرت مرتدية فستانا باللون الوردي، وسط تفاعل كبير من جانب والدها، والذي كان حريصا على تصويرها بالفيديو وهي تغني بالإنجليزية.

في العام الماضي، سرقت مكة الأضواء من والدها في ختام الدوري الإنجليزي عند حصده للقب الحذاء الذهبي لأفضل هداف في الدوري الإنجليزي لكرة القدم عام 2018-2019.. وحظيت بتشجيع جمهور ملعب أنفيلد عندما جرت بالكرة بمفردها، قبل أن تودعها شباك المرمى على وقع الصيحات والتصفيق.