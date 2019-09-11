ريهام سعيد تكشف السبب الحقيقي لاعتزالها الإعلام

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلنت الإعلامية المصرية ريهام سعيد قرارها باعتزال العمل الإعلامي والفني نهائيا، بعد أزمة تصريحاتها ضد مرضى السمنة.

الإعلامية المصرية كشفت السبب الحقيقي لاعتزالها الإعلام، في تسجيل صوتي نشرته على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، قائلة: ” سبب اعتزالي الإعلام.. الجهل”.

ريهام أوضحت بقولها إنه إذا لجأ شخص مريض بالسرقة إليها فستعرض حالته من أجل العلاج ومن أجل تحذير الناس لمن يملكون حالات مشابهة ولكن حتى إذا كان أهله يعلمون بحالته فستلقى اتهاما بأنها فضحته والسبب في ذلك هو الجهل.

الإعلامية المصرية استشهدت بأمثلة لمقدمي برامج أمريكية يستعرضون حالات مختلفة مثل أوبرا وينفري وإيلين ديجينيريس ودكتور فيل، مشيرة إلى أن هذه البرامج تنتمي لنوعية البرامج الواقعية.

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وكانت ريهام سعيد، قد أثارت جدلًا واسعًا بعد انتقادها أصحاب السمنة المفرطة خلال برنامجها “صبايا”، قائلة: “الناس التخينة ميتة، عبء على أهلها وعلى الدولة، وبيشوهوا المنظر”، مضيفة: “منظرك بيكون مش حلو وإنت بالعباية أو الجلابية ومش قادرة تمشي، بتفقدي جزء من أنوثتك”.

وأصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، الأربعاء 28 أغسطس، قرار بحظر ظهور الإعلامية المصرية ريهام سعيد على وسائل الإعلام المرئية و المسموعة والمقروءة والإلكترونية لمدة عام.

ومن جانبها، أعلنت ريهام سعيد قرارها باعتزال العمل الإعلامي والفني نهائيا، حيث قالت: “أنا بعتذر لكل الناس اللي زعلت مني عن سوء فهم لأني لم أقصد إني أهين أي حد، ومش بعتذر عشان أرجع للشاشة تاني، أنا خلاص مش هشتغل في الإعلام تاني ولا التمثيل تاني، لأن أخطر حاجة الضغط، وأنا بقالي ١٦ سنة مضغوطة”.