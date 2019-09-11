شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قالت العروسة هنا الزاهر عن زيجات احمد فهمي السابقة؟ والان مع التفاصيل

في احد الفنادق الكبرى بالقاهرة يقيم اليوم الفنان احمد فهمي حفل زفافه بالفنانة هنا الزاهر.

زيجات أحمد فهمي السابقة لاحقته أثناء فترة علاقته بـ هنا الزاهد حيث تعرض الثنائي لأسئلة كثيرة ومواقف محرجة بسبب زوج فهمي مرتين قبل هنا الزاهد.

أحمد فهمي المنفصل عن الثنائي هشام ماجد وشيكو، انفصل أيضا عن ثنائي من الزوجات قبل أن يرتبط عاطفيا بــ هنا الزاهد ويقررا توطيد العلاقة بالخطوبة والزواج.

الزيجة الأولى لـ فهمي كانت من شهد رمزي إبنة المنتج محمد حسين رمزي وشقيقة الفنان شريف رمزي، وكانت الزوجة السابقة لـ كريم السبكي، وانفصل عنها فهمي بعد فترة زواج لم تستمر طويلا في أعقاب وفاة والدتها.

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تزوج أحمد فهمي بعد ذلك من منة إبنة الفنان حسين فهمي، والفنانة ميرفت أمين بعد طلاقها من الفنان شريف رمزي واستمرت الزيجة 3 سنوات قبل أن ينفصلا، لترتبط منة بعد ذلك بالمحامي طارق جميل.

حالة لخبطة:

الغريب في تلك العلاقات هي حالة "اللخبطة" الناتجة عن القرابة والصداقة في أغلبها، حيث أن أحمد فهمي تزوج منة التي تعتبر صديقة طليقته الأولى شهد، وطليقة شريف رمزي شقيق شهد أيضا.

ويبدو أن هنا الزاهد لم تشغل بالها كثيرا بزيجات أحمد فهمي السابقة ولم تحاول النبش في هذا الماضي حيث دافعت باستبسال عن أحمد فهمي في المواقف والأسئلة التي وجهت لها في هذا الشأن.