شكرا لقرائتكم خبر عن من هو الفنان هود العيدروس؟ والان مع التفاصيل

تلقى الوسط الفني اليمني والخليجي صدمة بوفاة الفنان اليمني الكبير هود العيدروس بعد معاناته مع المعرض لعدة سنوات.

ويعتبر العيدروس فنان من محافظة حضرموت ولد في مدينة ساه الحضرمية في خمسينيات القرن الماضي.

وتميز الفنان العيدروس بأدائه الألوان الحضرمية ومن أشهر أعماله بنت البادية ويلومون الجمل ومشتاق للمغرب.

تمكن هود من تعليم ابنه عيدروس الفن وهو من الشباب الصاعدين في الوسط الفني.

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انقطع العيدروس عن الساحة الفنية لفترة طويلة دامت أكثر من 10 سنوات، ليعود في العام 2014 بدويتو غنائي مع الفنانة سالي سيف، ليجدد من خلالها العيدروس أغنيته الفلكلورية اليمنية القديمة "الحسيني".

يذكر ان الفنان هود العيدروس تميز بأداء الأغاني الحضرمية وعكف في الفترة الأخيرة على إحياء الفلكلور اليمني

من خلال الصالون الفني الخاص به في جدة والذي أخرج عدة أصوات شابة، ومن أشهر أغاني هود العيدروس أغنية

"بنت البادية" و "يلومون الجمل"، و "مشتاق للمغرب" وغيرها.