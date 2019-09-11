شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن تنصدم باعلان وفاة الفنان هود العيدروس والان مع التفاصيل

ألمت صدمة كبيرة بالوسط الفني اليمني، بإعلان خبر وفاة الفنان اليمني، هود العيدروس، بأحد مستشفيات مدينة جدة، بعد صراع مع المرض.

وكانت أسرة الفنان قد أعلنت اليوم وفاته بأحد مستشفيات مدينة جدة، حيث غرد نجله عيدروس العيدروس على موقع "تويتر" بتعليق: "لله ما أعطى ولله ما أخذ.. بعد معاناة مع المرض توفي والدي هود عيدروس العيدروس".

كما قال نجل الفنان أن الدفن سوف يكون في مقابر المعلاة بمكة المكرمة، والصلاة عليه بعد صلاة الفجر في الحرم.

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واشتهر العيدروس بأداء الغناء الحضرمي، حيث كانت من أشهر أعماله بنت البادية، ويلومون الجمل، ومشتاق للمغرب، ثم انقطع العيدروس عن الفن لفترة طويلة بلغت 10 سنوات، ليعود عام 2014 بثنائي غنائي مع الفنانة سالي سيف، جدد من خلالها الفنان أغنيته الفولكلورية اليمنية القديمة "الحسيني".

وعلى صعيد متصل نعى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، الفنان هود العيدروس الذي وافته المنية أمس في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، إثر مرض ألم به.

وأعرب المحافظ عن خالص التعازي بوفاة الفنان العيدروس الذي تميز بأداء الألوان الحضرمية وساهم في نشرها وحفظ التراث الحضرمي وذاع صيته على مستوى الخليج العربي .

ورفع المحافظ خالص التعازي الى أولاده وأسرته، مبتهلاً الى المولى تعالى بأن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة، ويسكنه فسيح جناته.