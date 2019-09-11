"تورونتو السينمائي" يحتفي بـ"جودي" لرينيه زيلويجر

قوبل فيلم "جودي" من بطولة الممثلة الأمريكية رينيه زيلويجر بحفاوة كبيرة عند عرضه، الثلاثاء، في مهرجان تورونتو السينمائي، فيما يبدأ عرضه بالولايات المتحدة في 27 سبتمبر/أيلول.

وقالت زيلويجر إنها شعرت "بنوع من المسؤولية" يحتم عليها أداء شخصية المغنية الراحلة جودي جارلاند بأقصى درجة من درجات الصدق في الفيلم.

ووصفت الممثلة تجسيدها لشخصية جارلاند بأنه "نوع من الاستكشاف المستمر" للعلاقة بين الشخصية العامة للممثلة والمغنية الشهيرة وتجاربها الخاصة.

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وأضافت: "هناك كثير من الجوانب التي لا جدال فيها والتي قيلت في التسجيلات العلنية وكلمات وأشياء جودي الخاصة. لذا ينتابك شعور بالمسؤولية تجاه تقديم ذلك بصدق قدر الإمكان".

وقال مخرج الفيلم، روبرت جولد: "كانت رينيه رائعة، لأنها ممثلة عظيمة، كما أنها تغني أيضا، إنها ظريفة للغاية ولديها قلب كبير".

ويدور الفيلم حول الشهور الستة الأخيرة من حياة جارلاند عندما تصل إلى لندن في 1968 ضمن جولة غنائية كانت تهدف إلى تحسين أوضاعها المالية.

وكانت جارلاند تعاني من الاكتئاب والقلق والإدمان بسبب معركة حضانة صعبة مع زوجها الرابع، وكان يرافقها في الجولة زوجها الخامس والأخير ميكي دين الذي جسد دوره الممثل فين ويتروك.