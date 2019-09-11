محمد حداقي: "عندما تشيخ الذئاب" عمل مُغرٍ.. وأفضّل السهر في المنزل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بدأ النجم السوري محمد حداقي أعماله الدرامية بعد انتهاء فترة الراحة بمسلسل "365 يوم وربع" إخراج يمان إبراهيم.

وبتصريح خاص لموقع فوشيا، أوضح حداقي أنه يشارك في العمل بمجموعة لوحات اجتماعية ناقدة بطريقة كوميدية وبعيدًا عن المباشرة.

وأشار حداقي إلى أنه يقف مع الأعمال التي يتم إنتاجها لليوتيوب؛ لأن السوشال ميديا من وجهة نظره باتت تكتسح العالم، إضافة إلى انتشارها وإمكانية رؤية ما يعرض عليها في مختلف دول العالم.

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كما تحدث حداقي عن شخصيته التي قدمها في الموسم الفائت بمسلسل "عندما تشيخ الذئاب"، وكذلك تحدث عن أوقاته والهوايات التي يفضلها في فترة العطلة والاستراحة.

تفاصيل أكثر شاهديها في هذا الفيديو: