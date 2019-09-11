محمد رمضان وإثارة الجدل في الحفلات.. عُريّ وبلطجة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يواصل الفنان المصريّ محمد رمضان إثارة الجدل والغضب بشأن ظهوره في حفلاته الغنائيّة بشكل يصفه كثيرون بغير اللائق، لاعتماده على استعراض عضلاته على المسرح.

وقدّم رمضان حتى الآن حفلين غنائيين في مصر، الأوّل في التّجمّع الخامس مارس الماضي، والثاني في السّاحل الشماليّ مؤخرا.

ولم تتوقّف البلاغات والإنذارات التي وُجّهت لنقابة الموسيقيين بعد حفلي رمضان، حيث طالب العديد من المحامين بإلغاء تصريح الغناء الخاصّ به والتحقيق معه.

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في الفيديو التالي نستعرض أزمة حفلتي محمد رمضان، وما واجهه من اتّهامات عُريّ وبلطجة، وردّ نقابة الموسيقيين على مطالب إلغاء تصريحه.