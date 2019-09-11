مشاهير تمنوا الموت بشكل علني.. شاهدي صراحتهم أمام الكاميرا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قد يتمنى الإنسان الموت، عندما يمر في ظروف صعبة، أو عندما يفقد حبيبًا أو عزيزًا، لكن سرعان ما تتبدد الفكرة مع مرور الوقت، وتختفي الفكرة من رأسه تمامًا.
كثيرون هم النجوم الذين وقعوا في أزمات ومشاكل وضعتهم في مواقف لا يحسدون عليها، في النهاية هم مجرد بشر مثلنا، لكن عددًا منهم كشف بشكل علني عن رغبته بالموت.
أبرز هؤلاء النجوم، شكران مرتجى، حورية فرغلي، صباح وآخرون..
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