إيمي طلعت زكريا تهنئ هنا الزاهد قبل زواجها من أحمد فهمي

قدمت الفنانة إيمي طلعت زكريا التهنئة للنجمة هنا الزاهد، بمناسبة عقد قرانها الذي تم تحديده، الثلاثاء 11 سبتمبر.
وجاء ذلك من خلال نشرها صورة جمعتها بـ"هنا الزاهد" عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، معلقة على الصورة، قائلة: "مبروك يا أحلى عروسة".
وتحتفل هنا الزاهد بزفافها على الفنان أحمد فهمي، اليوم الثلاثاء، حيث وزع العروسان الدعوات على بعض الأصدقاء والمقربين.
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