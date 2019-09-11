محمد ثروت يكشف موعد زفاف أحمد فهمي وهنا الزاهد

نشر الممثل محمد ثروت صورة تجمعة بكلا من الفنانين "هنا الزاهد و أحمد فهمي" على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "facebook".

وجاء ذلك احتفالا من ثروت بعقد قران "فهمي،الزاهد" والذي تم تحديد موعده اليوم الأربعاء، معلقا عليها قائلا "مع العريس والعرووووووسة، الفرح بوكرااااااااااا".

كما نشر "ثروت" قبلها بعدة ساعت صورة تجمعه بالممثل "أحمد فهمي" فقط، معلقا عليها: "من عرين الأسد الفرح بوكرا يااااااااا بشر"

وكانت انتشرت عدة شائعات بخصوص فسخ خطبة "أحمد فهمي وهنا الزاهد"، ولكن انتهى الأمر بإعلان زواجهما وعقد قرانهما غدا في احتفالية كبيرة وسط حضور كبير من الشخصيات العامة وكبار الفنانين والإعلاميين من داخل مصر والدول العربية.

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