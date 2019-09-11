القاهرة - لايف ستايل
طرحت المطربة آية عبد الرؤوف، أغنية جديدة لها تحمل عنوان «مكدبش عليك»، عبر قناتها بموقع الفيديوهات «يوتيوب».
«مكدبش عليك».. من كلمات مدحت المصري وألحان أحمد جويلي وتوزيع محمد عاطف الحلو، وتقول كلماتها: «مكدبش عليك.. بتمنى ياريت لو ترجع تاني في يوم أيامك.. مكدبش عليك.. أيوة أنا حنيت لو قلبي بينطق كان قالهالك.. بسكت ويجي وقت فجأة ببقى بموت!.. معقول حبيبي تبقى جمبي مش موجود.. ارجعلي بس تاني لو بأي شروط.. بعدك وجعني فلبي حالي مش مظبوط.. معقول يرضيك.. تبقى أنت بعيد وتسيبني أنا عايشه على أيامك.. مين قالك مين !.. إنى أقدر أعيش مين دا اللي يعيش من بعد فراقك».
ويعد آخر أعمال آية عبد الرؤوف، أغنية «مش راجل»، التي طرحتها غي فبراير الماضي، تزامنا مع احتفالات عيد الحب 2019، وهي من كلمات إيهاب عبد العظيم، وألحان علاء الراوي، وتوزيع محمد عاطف الحلو،
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كانت هذه تفاصيل خبر آية عبد الرؤوف تطرح أحدث أغانيها «مكدبش عليك» طرحت المطربة آية عبد الرؤوف، أغنية جديدة لها تحمل عنوان «مكدبش عليك»، عبر قناتها بموقع الفيديوهات «يوتيوب». «مكدبش عليك».. من كلمات مدحت المصري وألحان أحمد جويلي وتوزيع محمد عاطف الحلو، وتقول كلماتها: «مكدبش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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