حنان مطاوع تشرح اسم مولودتها الأولى







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: أعلنت الفنانة حنان مطاوع أنها وضعت مولودتها الأولى بصورة نشرتها عبر حسابها الخاص على موقع "إنستغرام" تجمعها بزوجها ووالدتها وطفلتها داخل غرفة العمليات. وفيما أخفت وجه الطفلة، علقت كاتبة: "من فتره قريبة ربنا رزقني أنا وزوجي الحبيب بأجمل هدية من رب العالمين، بإبنتي أماليا، على فكرة أماليا اسم مصري قديم (فرعوني) معناه الأميرة الصغيرة ابنة الملك، ربنا يبارك فيها ويجعلها من الصالحات".



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